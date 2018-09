Cukiniowy placek z fetą • M.Kozyra

ie wiem kiedy minęły te cztery miesiące....gotowania było w nich sporo, ale jakoś nie udało mi się tego uwiecznić na zdjęciach, więc jest to dla Was bezużyteczne. Taki oto przepis na placek z cukinii i fety moja Ciocia przywiozła z Bułgarii - prosty, niskokaloryczny i barrrrdzo smaczny!Składniki:4 cukinie średniej wielkościOpakowanie fety2 jajka3 łyżki kaszy mannej1 łyżeczka słodkiej, wędzonej paprykiszczypta pieprzuszczypta soli1. Cukinie zetrzeć i odłożycna 2h żeby puściły wodę. Wycisnąć.2. Do startej cukinii dodać jajka, pokruszoną fetę, przyprawy i kaszę. Wymieszać3. Blaszkę wyłożyć papierem, wylać masę i piec w 180C około 30 minut aż masa się zetnie.4. Można podać z jogurtem z kardamonem i papryką. Pyssszzzoootttaaa!!!