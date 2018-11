Krem z dyni siedząc na kanapie

Krem z dyni ze śmietaną • M Kucia

łaśnie testowałam nowe jesienne menu w restauracji Kanapa na warszawskim Mokotowie. Doskonała zupa z dyni z wędzoną śmietaną sprawi, że zapomnicie o szarej jesieni.Taką zupę z dyni możesz zrobić w domu:1. Obierz średniej wielości dynię, pokrój w kostki, upiecz.2. Przygotuj bazę rosołową.3. Zmiksuj dynię i dodaj do bazy rosołowej, posól i popieprz do smaku.4. Podawaj ze śmietaną i wędzonką.Albo wybierz się do Kanapy:)