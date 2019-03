Ryba w kulce z azjatycką duszą

Rybka • M.Kozyra

uż mi się wydawało, że ten przepis wisi, a tu pusto...więc teraz naprawdę zamieszczam i korzystajcie! Kolejny przepis z Simple, najnowszej książki Ottolenghi.Składniki:450g białej mielonej ryby (ja użyłam dorsza)1 ząbek czosnku1 jajko2 łyżki kuminu rzymskiego (podgrzanego na suchej patelni)2 limonkiświeża kolendramały grecki jogurt1/2 czerwonej cebuli posiekanejmango pocięte w paskimałe chiliłyżeczka papryki wędzonej1 dojrzałe awokadosólMałe tortille pszenne lubb kukurydziane1. Rybę, czosnek i jajko wymieszać, dodać kumin, startą skórkę limonki, sól. Zmiksować na pastę, dodać kolendrę, uformować małe kuleczki.2. Jogurt, sok i skórkę z limonki wymieszać z papryką. To będzie sos.3. Pokroić cebulę, mango i awokado w paski, przełożyć do drugiej miseczki.4. Kuleczki rybne usmażyć na oleju rzepakowym. Usmażone kuleczki włożyć do tortilli, dodać sosu, cebuli, mango awkado i zajadać.